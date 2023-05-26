بالصور 45 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى عشرات الآلاف من المصلين، اليوم الجمعة 26-5-2023، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس: " إن نحو 45 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من إجراءات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة".

وانتشرت قوات الاحتلال الصهيوني في محيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكان أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، رغم المنع والتضييق من قبل الاحتلال في إجراءات الدخول.

ودعت العديد من الهيئات والفعاليات المقدسية، المواطنين لضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للأقصى.

جدير ذكره أنه يسعى المستوطنون المتطرفون من اقتحاماتهم اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك لفرض أمر واقع جديد وتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

















