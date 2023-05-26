راصد جوي: الشتاء يلفظ أنفاسه الأخيرة وتوقعات بمنخفض جوي الأسبوع المقبل

توقع الراصد الجوي ليت العلامي، أن يشهد، غداً السبت، كتلة هوائية خماسينية، وارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع زيادة في نسبة الغبار في الأجواء بالإضافة لرياح نشطة.

وقال العلامي في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "من المتوقع أن يشهد يوم الأحد القادم تراجع على درجات الحرارة، ولكن ليس بالانخفاض الملموس مع بقاء الأجواء مائلة للحرارة، وتساقط لأمطار محلية في مناطق متفرقة".

كما توقع أن يكون هناك بوادر، يوم الأحد، لتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تتهيأ الفرصة في ساعات ما بعد الظهر والمساء لهطول أمطار في بعض المناطق الفلسطينية، متنبأً بأنها لن تكون مُتسعة جغرافياً بل "محدودة".

وأشار العلامي لوجود احتمالية لأن تستقبل بعض المناطق أمطار بشكل متفاوت، ولا يستبعد أن تكون غزيرة ومترافقة بالرعد وسقوط البرد، موضحاً أنه ستستمر هذه الاحتمالية ليوم الإثنين، وستشهد درجات الحرارة انخفاضاً آخراً على درجات الحرارة ويكون الطقس ربيعياً ودافئاً ومقبولاُ.

ولفت الراصد الجوي، إلى أن فرص هطول الأمطار يومي الأحد والإثنين لن تكون شاملة، موضحاً أن بعض المناطق قد تستقبل أمطار وبعضها دون أمطار.

وتنبأ العلامي، أن تتراجع فرص سقوط الأمطار بحلول صباح يوم الثلاثاء المُقبل وعودة اعتدال الأجواء.