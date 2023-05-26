لليوم الرابع عشر.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي قرية المغير

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 26-5-2023، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة المحتلة، لليوم الرابع عشر على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

ويضطر المواطنين بسبب هذا الإغلاق، إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم ودراستهم.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس مواطنا ونجله من القرية، التي تتعرض بين حين وآخر لاعتداءات من المستوطنين، تتمثل بمهاجمة المنازل والمزارعين، وقلع الأشجار وتكسيرها.