بالفيديو استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب الخليل

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 26-5-2023، بعد إطلاق النار عليه عقب محاولته تنفيذ عملية طعن قرب كنيس يهودي داخل مستوطنة جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، استشهاد الشاب الذي أُصيب في محاولته تنفيذ عملية طعن قرب كنيس يهودي جنوب مدينة الخليل.

وزعمت مراسلة قناة ريشت كان العبرية، بأنه تم استشهاد الشاب الفلسطيني المصاب في الخليل في أعقاب محاولته تنفيذ عملية طعن. على حد قولها.

وبدوره، قال مراسل راديو كان العبري: "فلسطيني حاول طعن مجموعة من المستوطنين الذين كانوا أمام الكنيس، فيما قام "جندي احتياط" يقطن في المستوطنة نفسها بتحييده ما أدى "لمقتله". بحسب تعبيره.

ومن جانبها، قالت القناة الـ14 العبرية: "تم تحييد فلسطيني عند مدخل كنيس يهودي، بعد تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل".

وفي وقت سابق، طالبت قيادة الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، بعد تفعيل الإنذار يطلب من المستوطنين في تنا عومريم إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل -حتى إشعار آخر- كما يحظر حركة المرور داخل المستوطنة.

وكان تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة "تانا عومريم" جنوب مدينة الخليل بعد أنباء عن تسلل مُسلحين للمستوطنة.