بايدن: مفاوضات "مثمرة" مع الجمهوريين بشأن "الدين العام"

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، مساء أمس الخميس، إجراء محادثات "مثمرة"، نحو اتفاق لرفع سقف الدين العام، ومنع الانهيار الاقتصادي.

وقال بايدن خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض: "إنه أجرى مع مكارثي العديد من المحادثات المثمرة، وواصل موظفونا الاجتماع، وهم يحرزون تقدما في الوقت الراهن".

وأضاف: "لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون"، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يجريها مع مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس "مثمرة".

وكانت أكدت متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيار، وفي وقت سابق الخميس، أن مفاوضات "مثمرة" تجري بين الرئاسة الأميركية والمعارضة الجمهورية، لتجنب التخلف عن السداد.

ويُشار إلى أنه في مطلع حزيران/ يونيو المقبل، هو اليوم المتوقع أن تفرغ به خزينة الحكومة الأميركية من الأموال لخدمة ديونها، وفق تقديرات الإدارة الأميركية.

تجدر الإشار إلى أن التخلف عن سداد أقساط القروض، من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأميركي في حال من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من أزمات كبرى في الأسواق العالمية.