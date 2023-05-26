بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك

أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 26-5-2023، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الآلاف من المواطنين احتشدوا فجر اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى وأروقته، وأدوا صلاة الفجر فيه بالرغم من تضييقات قوات الاحتلال والحواجز المنشر على مداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وكانت دعت العديد من الهيئات والفعاليات المقدسية، المواطنين لضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للأقصى.

ويسعى المستوطنون المتطرفون من اقتحاماتهم اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك لفرض أمر واقع جديد وتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.















