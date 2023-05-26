روسيا تؤكد تورط أوكرانيا في استهداف الكرملين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:52 ص
26 مايو 2023
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أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مسيرتين، وتم إسقاطهما على الفور، في الـ3 من مايو/ أيار الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "إن بلاده تدرك أن كييف كانت وراء الهجوم على الكرملين في وقت سابق من الشهر الجاري".

وأكد المتحدث الروسي قائلاً: "في النهاية، لا يوجد فرق كبير، نظام كييف وراء ذلك، ونحن نعلم هذا".

وأضاف بيسكوف: "إن أوكرانيا تواصل "الأعمال العدائية" ضد روسيا".

ويُشار إلى أنه في الـ3 من أيار الجاري، قال الكرملين: "إن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مسيرتين، وتم إسقاطهما على الفور".

وبدوره، نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولون آخرون تورط بلادهم في الهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين.

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