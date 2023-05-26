بالفيديو وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من نابلس وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال شابين، فجر اليوم الجمعة 26-5-2023، بعد اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس ومحيط مخيم بلاطة في ظل اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الخاصة تسللت إلى مخيم بلاطة شرق نابلس بسيارات مدنية، حيث تم اكتشافها من قبل مقاومين واندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وقالت المصادر ذاتها: "إن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس".

وأوضحت أن قوات الاحتلال انسحب من مخيم بلاطة بعد اعتقال الشابين: عادل أبو الليل، وابراهيم أبو علفة.

في ذات الإطار، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بلدة قباطية في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المطارد فادي زكارنة بعد اقتحامها بلدة قباطية في جنين.