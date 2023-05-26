استمرار صعود أسعار صرف الدولار في الأسواق اليوم الجمعة 26-5-2023

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق، اليوم الجمعة 26-5-2023، صعودها في أعقاب الارتفاع الذي حققته في منتصف الأسبوع الماضي.

ونظراً لاستحواذ أسعار الدولار والعملات على اهتمام كبير من الناس، حرصنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات التي تطرأ على أسعار الدولار والتحديثات المتعلقة بها.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 26-5-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل:3.72

- سعر صرف الدينار الأردني مقايل الشيكل:5.26

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل:4.00

- صعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12