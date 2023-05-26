الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-05-26، أن يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي بوجه عام ودافئاً وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

يوم السبت: 2023-05-27

يكون الجو غائما جزئيا وحارًا الى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، في ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .