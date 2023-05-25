أسرى الشعبية يبدأون خطواتهم لمواجهة استهداف قيادات الجبهة وإسنادًا للأسير وليد دقة

أعلنت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، مساء اليوم الخميس25/5/2023م، عن تَرجّل كتيبة الشهيد خضر عدنان في المعركة التي تحمل اسمه وفاءً وتكريماً له من أجل خوض معركة الوفاء والإسناد للأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات وقيادة الحركة الأسيرة.

وأكّدت المنظمة في بيانٍ لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنها اتخذت قراراً بالتصعيد في كل السجون في إطار مواجهة إجراءات السجان الانتقامية سعدات وقيادة الجبهة الشعبية في السجون.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:



بیان صادر عن منظمة الجهة الشعبية لتحرير فلسطين - فرع السجون

بیان رقم 1

كتيبة الشهيد خضر عدنان عنواناً للمعركة

أسرى الجبهة الشعبية يبدأون أولى خطواتهم لمواجهة استهداف القائد أبو غسان وقيادات الجبهة الشعبية، وإسناداً للقائد وليد دقة والأسرى المرضى

تعلن منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن كتيبة الشهيد خضر عدنان من أسرى الجبهة ستتقدم الصفوف، حيث سيخوض الإضراب 54 أسيرًا من أسرى الجبهة الشعبية في الدفعة الأولى، ردًا على سياسة مصلحة السجون تجاه قيادة وكوادر الجبهة، ورفضًا لسياسة الإهمال الطبي، وتضامنًا مع الأسير المفكر وليد دقة، وأسرى سجن الرملة والمرضى.

يا أبناء شعبنا..

تزداد يومًا بعد يوم الهجمة الصهيونية على الأسرى، ووصلت حد الوقاحة باللامبالاة بدمائنا ابتداءً بمئات الشهداء من الأسرى الذين تم إعدامهم بقرارٍ صهيونيٍ من البنية الاستعمارية كافة، والتي کان آخرها الاستخفاف بدماء الشهيد خضر عدنان، وهذا ما يستهدفه الاحتلال ومصلحة السجون وضباطه من التعنت في قرار رفض الإفراج عن الأسير المريض القائد والمفكر وليد دقة والمحاولات المستمرة للمساس بحياة القائد أحمد سعدات، عبر عزله أو ممارسة التنكيل والعزل بحق قيادات الجبهة الشعبية، وبحق الأسرى المرضى، واللعب على الوقت في سياق سياسة الإعدام البطئ التي تمارسها بحق الأسرى.

لذا فإننا في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، نعلن عن تَرجّل كتيبة الشهيد خضر عدنان في المعركة التي تحمل اسمه وفاءً وتكريماً له من أجل خوض معركة الوفاء والإسناد للقائد أحمد سعدات وقيادة حركة الأسيرة، وتؤكد أنها اتخذت قراراً بالتصعيد في كل السجون في إطار مواجهة إجراءات السجان الانتقامية بحق القائد أحمد سعدات وقيادة الجبهة الشعبية في السجون

وندعو شعبنا كافة وكل الضمائر الحية للوقوف جانبنا في معركتنا هذه في كل مكان.

كما ندعو مناضلينا لحماية دمائنا التي حتمًا ستكون غالية في سبيل الكرامة والحرية والحقوق الإنسانية التي يعتدي عليها السجان الصهيوني.

المجد للشهداء.. والحرية للأسرى.. والنصر لشعبنا

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - منظمة فرع السجون

25-5-2023