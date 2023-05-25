هنية يطمئن على صحة الأسير وليد دقة بعد تدهور وضعه الصحي داخل الأسر

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الخميس25/5/2023م، السيدة سناء دقة زوجة الأسير الفلسطيني وليد دقة القيادي في الجبهة الشعبية أحد رموز الحركة الأسيرة، والذي تدهورت صحته مؤخرًا بسبب الأسر الطويل والاعتداءات الصهيونية الظالمة بحقه وبحق الأسرى داخل السجون.

وأكد "هنية" اهتمامه بوضع الأسير دقة نظرًا لتدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية استئصال جزء من رئته نتيجة إصابته بالسرطان، مشيدًا بصموده داخل الأسر وثباته في وجه ممارسات سلطات الاحتلال الإجرامية بحقه.

وأشار رئيس الحركة خلال الاتصال إلى أنه سيقوم بالتواصل مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في سبيل التخفيف من معاناته، محملًا في الوقت نفسه الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته وحياة الأسرى كافة داخل السجون، معتبرًا أن ما يتعرض له داخل الأسر يعكس طبيعة الهجمة الصهيونية على الحركة الأسيرة ورموزها.