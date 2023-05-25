نابولي يغري إنريكي براتب كبير

أكدت تقارير صحفية مساء الخميس، أن الإسباني لويس إنريكي، مرشح لتدريب فريق كبير في إيطاليا الموسم المقبل.

وبدأت التوترات تتصاعد بين مدرب نابولي الحالي لوتشيانو سباليتي، ومالك النادي أوريليو دي لورينتيس، بعد أن حصل ال"بارتينوبي" على أول لقب للاسكوديتو منذ 33 عاما.

وأوضحت صحيفة "لا كورييري ديلوو سبورت"، أن اسم لويس إنريكي يبرز كمرشح مفضل ليحل محل لوتشيانو سباليتي في نابولي، مضيفة أن دي لورينتيس يحاول إقناع المدرب الإسباني، بالتوجه صوب إيطاليا.

وتابعت الصحيفة، بأنه يتم إعداد عقد مدته عامين بقيمة 10 ملايين يورو سنويا للويس إنريكي، وإذا رفض مدرب إسبانيا السابق العرض، فسينظر دي لورينتيس إلى خيارات أخرى مثل تياجو موتا مدرب بولونيا، وفينشنزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا.

وسبق لإنريكي الذي يعتبر من المرشحين أيضا لتدريب توتنهام، أن أشرف على تدريب روما في الدوري الإيطالي.