الاحتلال يعيد الأسير وليد دقة إلى عيادة سجن "الرملة"

أكدت عائلة الأسير المريض وليد دقة، اليوم الخميس 25/5/2023م، أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" قامت بإعادة الأسير وليد دقة من مستشفى "أساف هاروفيه" إلى "عيادة" سجن الرملة.

وقالت العائلة في تصريحات صحفية :" إن هذه الخطوة مفاجئة ومستهجنة، حيث كان وليد قد خضع خلال الأيام الثلاثة الماضية لفحوصات عديدة، بعد أن تدهورت حالته الصحية، نتيجة لمضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى"

وأضافت :" أنه إضافة إلى محاولات تخفيف الاختناق التنفسي الشديد، والتلوث، أجريت لوليد عملية قسطرة جراء قصور ملحوظ في عضلة القلب، وقد أعيد إلى "عيادة سجن الرملة" مع توصية بإبقاء المراقبة الحثيثة عليه على مدار الساعة".

وأشارت إلى أن العائلة والحملة مطلبها الوحيد، وهو "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد"، وعدم المماطلة في المسار القضائي مثلما حدث في المحكمة أمس الأربعاء.

وحملت العائلة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية التامة عن حياته، في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه.