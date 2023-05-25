ما هي فوائد فواكه فصل الصيف..؟

يرغب الكثير من الأشخاص في تناول الفواكه، وخاصة الفواكه الصيفية الغنية بالمياه والألياف النباتية التي تعوض فقداننا للرطوبة والمياه بسبب كثرة التعرق والحرارة المرتفعة.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات الجديدة المُتعلقة بفوائد الفواكهة وخاصة تناول فواكه الصيف التي ترطب الجسم باستمرار.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة، فتحتوي الفواكه الموسمية الصيفية على الكثير من العناصر الغذائية والألياف النباتية، مما يجعلها فواكه مفيدة، ومن هذه الفوائد ما يلي:

فوائد فواكه فصل الصيف

- تمد الجسم بالطاقة والرطوبة، وتحمي من الجفاف بسبب فقدان المياه والتعرق.

- تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة الطبيعية فهي فواكه مفيدة تكافح نمو الجذور الحرة، وتحول الخلايا السليمة إلى سرطانية.

- من فوائد فواكه فصل الصيف أنها تجعل البشرة أكثر نضارة وتألقاً، كما تحمي طبقة الجلد وفروة الرأس من الجفاف والتلف.

- تحتوي على البوتاسيوم المفيد في تقوية عضلة القلب وحمايتها من الجلطات والسكتات

- تحمي الجسم من مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، كما أنها تنظم معدلات الجلوكوز الطبيعي في الدم.

- تقلل من نسب الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنها تخلص أجسامنا من الدهون الزائدة التي تسبب السمنة المفرطة ومشاكل أخرى.

- تعتبر مسكناً طبيعياً لبعض الأعراض المزعجة مثل الصداع والإمساك والإصابة بضربة شمس.

- تحافظ على صحة الكلى والكبد، فهي فواكه نافعة بسبب قدرتها على تنقية الجسم من السموم والشوائب.

- تعزز من كفاءة وقدرة جهاز المناعة، بالإضافة إلى أنها تعمل كمضاد طبيعي للالتهابات بالجسم.