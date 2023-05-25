مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الخميس 25-5-2023، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

وكانت اتخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، إجراءات مُشددة في باحات المسجد الأقصى المُبارك بالتزامن مع ما يُسمى بـ "عيد الأسابيع".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال عرقلت دخول المرابطين للمسجد الأقصى، بينما انتشرت وسط إجراءات مشددة في باحاته بالتزامن مع ما يسمى "عيد الأسابيع".

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، في ذكرى ما يسمى "عيد الأسابيع".

ويًشار إلى أن المستوطنون المتطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بشكل شبه يومي، ويؤدون طقوساً تلمودية في باحاته وأروقته؛ بهدف المُضي في مخططهم في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.