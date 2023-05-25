الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري بحق المعتقل رمزي أبو زر

أصدرت ما تسمى بـ"مخابرات" الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 25-5-2023، أمر اعتقال إداريّ ولمدة 6 أشهر، بحق المعتقل رمزي أبو زر (42 عاماً)، من مخيم الدهيشة بيت لحم.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقل أبو زر كان قد اُعتقل في الـ16 من أيار الجاري، وهو أسير سابق أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، حيث اُعتقل في عام 2002، وأفرج عنه في عام 2020.

وأشار النادي، إلى أنّ حالة المعتقل ابو زر، تؤكد مجددًا على أنّ الاحتلال يستخدم هذه الجريمة، في إطار عملية انتقامية مستمرة بحق المعتقلين، والتي تستهدف بشكل أساس معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، في محاولة لتقويض أي دور فاعل لهم وعلى أي مستوى.