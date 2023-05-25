استمرار الاشتباكات يُهدد الهدنة في السودان

استمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس 25-5-2023، ما يهدد بانهيار الهدنة التي تمت بوساطة دولية لمدة أسبوع.

وكان تم التوصل لوقف إطلاق النار في السودان، بمراقبة السعودية والولايات المتحدة وكذلك الطرفان المتحاربان، بعد معارك استمرت 5 أسابيع في الخرطوم واندلاع أعمال عنف في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور في غرب البلاد.

وبحسب مصادر أمنية سودانية، لا زال القتال دائراً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، وهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع نطاقا.

ووفقاً للمصادر ذاتها، يعتمد الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، على القوة الجوية، بينما انتشرت قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، في شوارع الخرطوم واحتمت بها.

ويشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الجانبين قد اكتسب ميزة في صراع يهدد بزعزعة استقرار دول المنطقة.

جدير ذكره أنه فشلت إعلانات وقف إطلاق النار السابقة في وقف القتال. وفي تصريحات سابقة، اتهم الجيش وقوات الدعم السريع بعضهما البعض بخرق الاتفاق.