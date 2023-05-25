تفاصيل تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

نجحت هيئة قناة السويس المصرية في إعادة تعويم سفينة كبيرة عطلت حركة الملاحة في القناة بعد ساعة و16 دقيقة من جنوحها، حسبما قالت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز)، الخميس.

وذكرت الشركة أن السفينة شين هاي تونغ 23 هي ناقلة بضائع سائبة يبلغ طولها 190 مترا.

وصباح الخميس، أعلن وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز) أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر "تاركة وراءها" 4 سفن على الأقل.

وأضافت الشركة أن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23.

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر: "جنحت شين هايتونغ 23 في قناة السويس عند الكيلومتر 159/الساعة 04:00"، مضيفة أنها "تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 06:00".

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع سفينة ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.