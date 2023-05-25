نادي الأسير يستعرض مجددًا أبرز المعطيات عن سياسة الاعتقال الإداريّ

• تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 1000 معتقل بينهم 14 طفل إداري، من بينهم أسيرتان.

• ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (1200) أمر اعتقال إداريّ.

• ومنذ عام 2015، أصدر الاحتلال أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ .

• منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفّذّ الأسرى والمعتقلون الإداريون، ما يزيد عن 410 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

•وخلال عام 2014 نفّذ المعتقلون الإداريون إضراب جماعي استمر لمدة 62 يومًا.

• ما يزيد عن 80 % من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

• ‏هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.

• ‏يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي: (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

• ‏كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام 2022، وبلغت (2409).

• ‏أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315).