الزراعة تفتتح دورة متخصصة حول تأثير التغير المناخي على الثروة السمكية

افتتحت دائرة التدريب بوزارة الزراعة، بالتعاون مع دائرة البيئة البحرية بالإدارة ‏العامة ‏للثروة السمكية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التغير المناخي واثرة على ‏الثروة السمكية"‏.

تأتي الدورة للتوعية بتداعيات التغيرات المناخية على الثروة السمكية، لاسيما في ظل حالة الإضطرابات المناخية التي سادت الأرض والتي زادت حدتها بصورة تصاعدية.

من جهته، رحب مدير دائرة التدريب بالوزارة أ.سامي النخالة بالحضور، مشيداً بالجهد المبذول لعقد وانجاز هذه الدورة المتخصصة، مضيفا بأن الدورة ستكون عبارة ‏عن ‏أربع محاضرات تدريبية يتخللها محاضرات نظرية، وتدريبات عملية.‏

من ناحيته،تطرق م. محمد أبو طير مدير دائرة البيئة البحرية بوزارة الزراعة ‏للأسباب وراء حدوث التغيرات المناخية وتداعياتها وتأثير ذلك علي الثروة ‏السمكية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهات المختلفة، لاسيما المراكز البحثية ‏لتوعية المجتمع بخطر التغير المناخي على الثروة السميكة.‏

بدوره أكد م. جهاد صلاح مدير دائرة الخدمات السمكية بأن وزارة الزراعة تواصل ‏العمل الحثيث لتشجيع عقد المزيد من الدورات المتخصصة والبحوث لقياس اثر ‏التغيرات المناخية علي الثروة السمكية، اضافة لدورها في بث الوعي بأبعاد ظاهرة ‏التغيرات المناخية على الثروة السمكية.‏