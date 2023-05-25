بالأسماء: الاحتلال يعتقل عدداً كبيراً من المواطنين بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 25 مايو 2023، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من مدن وأحياء الضفة المحتلة، أدى ذلك إلى اعتقال عدد كبير من المواطنين.

ووفق نادي الأسير فإن المعتقلين هم:-

١. ناصر جبريل- يطا جنوب الخليل

٢. محمد ناصر جبريل- يطا

٣. جمال يوسف الفلوجة- بيتا جنوب نابلس

٤. عمر ناصر الحناوي- مخيم عقبة جبر بأريحا

٥. محمد عيسى حجاج- مخيم عقبة جبر

٦. محمد عادل شرف- محيم عقبة جبر

٧. إياد حميدات- مخيم عقبة جبر

٨. محمد فوزي عوضات- مخيم عقبة جبر

٩. إبراهيم يوسف ياغي- مخيم عقبة جبر

١٠. علاء البيطار- مخيم عقبة جبر

١١. محمد فواز بلهان- مخيم عقبة جبر

١٢. رمزي فواز بلهان- مخيم عقبة جبر

١٣. فايز رمزي بلهان- مخيم عقبة جبر

١٤. رامز يحيى الجمال- مخيم عقبة جبر

١٥. زيد محمد رسلان- مخيم عقبة جبر

١٦. إبراهيم العالم- مخيم عقبة جبر

١٧. علاء أبو عطا- مخيم عقبة جبر