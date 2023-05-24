محدث بالفيديو والصور ٨ إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحـام قـوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة كبيرة من قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، لمخيم عقبة جبر في اريحا، واسط اندلاع اشتباكات مسلحة، فيما فرض جيش الاحتلال طوقًا أمنيًا على المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة ٨ مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية بينها إصابة حرجة في الشريان الرئيس، مشيرةً إلى أن جميع الإصابات وصلت إلى مستشفى اريحا الحكومي.

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية اقتحمت نحو 30 منزلاً، وحاصرتها، ونفذت عمليات تفتيش وأحدثت خرابًا في ممتلكات و"عفش" البيوت، كما ونكلت بالمواطنين.

وذكرت المصادر ذاتها، أن مقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة حيث انتشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين، وتابعت: إن "القوات الاحتلال أغلقت طريق ترابي تقوم بهدم سور خارجي لعائلة الشريف( البليط ) داخل مخيم عقبة جبر".

وقال شهود عيان: إن "قوات الاحتلال طالبت عبر مكبرات الصوت، من بداخل أحد المنازل، بتسليم أنفسهم".

واقتحمت قوات الاحتلال، وفق شهود عيان، منزل الشيخ جميل ابو ريا قرب مسجد العباسية.

وأطلقت قوات الاحتلال ثلاثة صواريخ موجهة (محولة الكتف) باتجاه أحد المنازل المحاصرة، فيما أفاد شهود عيان، أن المنزل المحاصر يعود لعائلة قدورة.

ومنعت القوات، أطقم الصحفية من تغطية الأحداث، واحتجزتهم داخل مركبتهم ومنعتهم من النزول منها، والرجوع خارج المخيم.

وهدمت جرافة عسكرية "إسرائيلية"، سور استنادي لأحد المنازل في المخيم.

إلى ذلك، قالت القناة 14 العبرية، إن وحدة دوفدفان وماجلان وأقوز وبقاع ليفيا يشاركون في عملية واسعة النطاق في عش "المقاومة" في مخيم عقبة جبر بمنطقة أريحا ، للقبض على عدد كبير من المطلوبين. على حد زعمها.



