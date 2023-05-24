اضبطه الآن.. التحديث الجديد لتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023، ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد 2023 على النايل سات، حيث يعمل فريق الإدارة على تعديل ترددها ، مثل العديد من القنوات العربية الأخرى ، مما أدى إلى البحث عن الترددات الجديدة.

ونجحت قناة “ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي” في جذب العديد من المشاهدات في الفترة الأخيرة، بفضل المحتوى المتميز الذي يتم بثه عبر شاشتها، والتي لم تجد منافسًا حتى الآن في المنطقة العربية، لذلك يوضح لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذه السطور التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد 2023 على النايل سات

بسهولة يمكن استقبال تردد القناة الجديدة لناشيونال جيوغرافيك أبوظبي اليوم، وذلك بواسطة القمر الصناعي المصري النايل سات، ويجدر الإشارة إلى أن هذا القمر الصناعي من الأقمار الأكثر شهرة في الوطن العربي منذ سنوات عديدة، ولا يزال محافظاً على تواجده، على الرغم من ظهور أقمار صناعية جديدة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد .

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 30000.

التردد 11412.

القمر الصناعي نايل سات.

ينبغي معرفة أنه لا يمكن استقبال قناة National Geographic Abu Dhabi على الأجهزة القديمة، وهذا يعود لاعتماد إدارة القناة على جودة HD بدلاً من SD. لذلك، يواجه البعض صعوبة في استقبال تردد القناة الذي تعد واحدة من أهم القنوات في المنطقة العربية حاليًا.