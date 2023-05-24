سلطان عمان يقوم بزيارة رسمية الى ايران

أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزيارة رسمية تستمر لمدة يومين إلى إيران، الأحد المقبل.

وأفاد ديوان البلاط السلطاني في عمان، أن عاهل البلاد سيجري زيارة رسميّة إلى إيران لمدّة يومين ابتداء من يوم الأحد 28 مايو الجاري، تعزيزا لروابط الصداقة بين البلدين، تلبية لدعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفاد البيان بأن الزيارة تأتي في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى إيران، بعد أيام من زيارته لجمهورية مصر، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.