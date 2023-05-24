الدفاع المدني لـ"فلسطين اليوم": قرار حكومي أعقب حادثة انفجار نقطة تعبئة غاز النصيرات والتحقيقات لا تزال جارية

أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، مساء اليوم الأربعاء24/5/2023م، أن إجراءات محاربة ظاهرة النقاط الغاز العشوائية ليست حديثة ومعمول بها منذ بداية نشأة هذه الظاهرة وانتشارها في القطاع.

كما أكد الرائد بصل خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجهات المختصة في متابعة هذه الظاهرة تغلق وتصادر بشكل يومي العشرات من هذه النقاط العشوائية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمتمثلة (بسحب جهاز التعبئة ومصادرة كافة الموجودات في هذه النقاط، وإعطاء إنذار تنبيه لصاحب النقطة من قبل النيابة العامة مقتضاه عدم العودة لممارسة هذه الظاهرة واغلاق النقطة.

وبين أن الإجراءات المتخذة تكون كإجراء أولي، وفي حال عدم الانصياع لذلك، يتم إعطائه مخالفة مالية وبعد ذلك يتم إصدار مذكرة بحبس صاحب النقطة قد يصل لمدة 6 شهور وربما أكثر، داعياً المواطنين لضرورة الإبلاغ فوراً عن أي نقطة غاز عشوائية وعدم التستر على أصحابها، لان المتضرر الأول من ذلك هو المواطن.

وبشأن الإجراءات التي عقبت حادثة حريق نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات، أكد الرائد بصل أن اجتماعاً عقد يوم أمس جمع (جهاز الدفاع المدني والنيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة العمل الحكومي)، لمتابعة ودراسة هذه الظاهرة، و أفضى الاجتماع لاتخاذ قرار حكومي بالتحرك بكافة الوسائل لإنهاء هذه الظاهرة بمساعدة كافة الجهات المختصة بما فيها جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الجهات المتخصة والنيابة العامة لا تزال تجري تحقيقاتها بشأن الحادثة التي تسببت في إصابة 4 من طواقم الدفاع المدني.

وسيطرت طواقم الدفاع المدني، أمس الثلاثاء، على حريق كبير نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدى لإصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.