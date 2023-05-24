بعد ارتفاع مفاجئ ظهراً.. خبير اقتصادي لـ"فلسطين اليوم": الدولار سيشهد مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة

توقع الخبير الاقتصادي، أحمد أبو قمر، باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي ارتفاعًا نسبيًا، بحيث لا يتجاوز السبعينيات، موضحًا أن هذا الارتفاع ليس له علاقة برفع بنك (إسرائيل) سعر الفائدة الأخير.

وقال أبو قمر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "انخفاض سعر صرف الشيكل أمام الدولار سيتواصل في الوقت الحالي وخلال الأيام المقبلة القليلة".

ووفق موقع (nvesting) الاقتصادي، فإن سعر صرف الدولار أمام الشيكل في البورصة، قد وصل، صباح اليوم، إلى 3.73 شيكل.

وعزا الخبير الاقتصادي، ارتفاع الدولار أمام العملة "الإسرائيلية" منذ يوم أمس، إلى تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، أمس، باحتمالية توجيه (إسرائيل) ضربة عسكرية لإيران وحزب الله والذهاب بتوتر أمني واسع معهما.

وأضاف أبو قمر، أن هذا التصريح خلق حالة خوف عند المستثمرين "الإسرائيليين" من أي حدث أمني أو عسكري ودفعتهم في التخلص من إدخاراتهم فيما يتعلق بالشيكل، عبر سحب أموالهم أو تجميدها أو نقلها إلى أسواق أجنبية أخرى، وبالتالي أدى لضعف سعره.

وأشار إلى أن تظاهرات المستوطنين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي "ياريف ليفين"، قد خلقت حالة من الحساسية عند المستثمرين، وهذا الأمر ضاعف من انخفاض الشيكل.

كما وتوقع أبو قمر، مزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، حال أطلق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تصريحات جديدة قد تصعد من التوتر الأمني لا سيما مع الجبهة الشمالية.

ونصح الخبير الاقتصادي، المواطنين بشراء الذهب، قائلاً: إن "الوقت مناسب في هذه الأيام بشراء الذهب".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد رفع البنك المركزي الإسرائيلي، الاثنين الماضي، سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، إذ رفع البنك تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75٪.

حاء رفع سعر الفائدة في الوقت الذي يكافح فيه للحد من نمو التضخم في الأشهر الأخيرة، وفق موقع "تايمز اوف إسرائيل".