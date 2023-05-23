عياش لـ"فلسطين اليوم" :قرار بإغلاق بحر غزة غدا

قررت نقابة الصيادين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق بحر قطاع غزة من يوم غدٍ الأربعاء، ويستمر حتى صباح الخميس المقبل.

وأوضح نقيب الصيادين بغزة، نزار عياش لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن نقابة الصيادين طلبت من الشرطة البحرية بإغلاق البحر امام الصيادين، وافقت الشرطة على الطلب".

وعن سبب الإغلاق، أكد عياش، أن الإغلاق جاء تضامنًا مع الصياد المتوفى رامي بكر.

وفي وقت سابق اليوم، عثر صيادون، على جثة الصياد بكر عبارة عن جثة هامدة، وتم إخراجها من بحر شمال قطاع غزة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

بدورها، أعلنت الشرطة البحرية بغزة، السبت الماضي، أنها تتابع أعمال البحث عن صياد فقدت آثاره صباح اليوم.

وقالت الشرطة، في تصريح صحفي: إنه "وبعد تصادم مركبه مع قارب مصري قرب الحدود البحرية الجنوبية لقطاع غزة، وقد أصيب معه صياد آخر تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".