الداخلية تقرر اتخاذ إجراءات مشددة لضبط وإغلاق جميع نقاط الغاز العشوائية المتبقية

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 23/5/2023، اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لضبط وإغلاق جميع نقاط الغاز العشوائية المتبقية في محافظات غزة كافة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكان حريق كبير نشب في إحدى النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.

وأشاد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بالأداء البطولي لطواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق الكبير الذي نشب في إحدى النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في النصيرات.

واعتبر البزم، أن سرعة وشجاعة طواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق حالت دون وقوع كارثة محققة في حال تمدد الحريق إلى منازل المواطنين، بالرغم من تعرض الطواقم المختصة للخطر الشديد والمباشر ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني جراء انفجار أسطوانة غاز أثناء قيام الطواقم بواجبها في السيطرة على الحريق.

وأوضح البزم، أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تتابع إجراء التحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب نقطة الغاز العشوائية، والمحطة المزودة لها بالغاز، وإحالة الملف للنيابة العامة.