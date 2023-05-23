بالفيديو إصابة 4 عناصر من الدفاع المدني جراء انفجار اسطوانة غاز في النصيرات

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، باصابة 4 عناصر من الدفاع المدني جراء انفجار اسطوانة غاز أثناء إطفاء حريق شب في نقطة توزيع عشوائية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن قوات من الدفاع المدني بمساندة الشرطة، تعاملت مع حريق كبير نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف انه تم السيطرة على النيران، فيما تواصل الأطقم المختصة العمل على تأمين المكان وتبريده، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلى ذلك، ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة - قسم المحروقات- بمحافظة غزة، بالاشتراك مع الدفاع المدني، والإدارة العامة للبترول، 5 أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط الأحياء السكنية بحيي الزيتون والشجاعية بمحافظة غزة.

وبينت مباحث التموين أنها ضبطت الأجهزة وموازين الكترونية، لدى الموزعين ناجي (ح)، ومصطفى (ع)، ومحمد (ض)، وعبد المجيد (ع)، ورمضان (ص)، وذلك خلال جولاتها المسائية الميدانية على نقاط بيع الغاز بمحافظة غزة.

وأشارت المباحث العامة إلى أنها أحالت ملفات القضايا والمضبوطات للدفاع المدني لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن نقاط بيع الغاز العشوائي تُشكل خطراً على حياة المواطنين لتواجدها وسط التجمعات السكنية.