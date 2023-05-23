صحيفة عبرية: تحسن كبير في قدرات وحدات حزب الله البرية

اعترف مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن حزب الله أظهر خلال المناورة التي أجراها تحسناً كبيراً في قدرات وحداته البرية، وخاصة "قوة الرضوان".

وقال المراسل العسكري في الصحيفة: "المناورة الكبيرة التي أجراها حزب الله أمام الأعين الفاحصة لقادة الجيش "الإسرائيلي" لم تكن مجرد علاقات عامة، صحيح أن المنظمة لا تستعد لحربٍ شاملة، لكنها مستعدة لهجوم وحدات خاصة ستحاول اختراق الأراضي "الإسرائيلية"، واستهداف مستوطنات وأخذ "أسرى".

وأشار المراسل العسكري ليديعوت، إلى أن القلق الحقيقي لـ "إسرائيل" هو حرب في لبنان مع حزب الله، الذي يمكنه أن يطلق في يومٍ قتالي واحد ما يزيد عن 3000 قذيفة صاروخية، بمديات بعيدة، وأثقل وأكثر دقة بكثير.

وأضاف: "المناورة حاكت هجومًا ضد مستوطناتٍ "إسرائيلية" وخطف أسرى. في التوثيقات التي نُشرت من التمرين ظهر استخدام طائرات مسيرة ودراجات نارية وأعلام "إسرائيل" ورموز نجمة داوود التي شكّلت هدفًا لإطلاق النار".