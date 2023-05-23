كيف يمكن التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ؟

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة عن الأعوام الماضية بسبب قد يرجع إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، مما قد يشكل خطراً على صحة و حياة الكثيرين.

ويُمكن أن يتعرض الإنسان خلال هذه الأجواء للكثير من المشكلات الصحية، مثل ضربات الشمس والإجهاد الحراري، لذا ينبغي اتباع عدد من الارشادات والنصائح الهامة لتفادي تلك المخاطر.

- البعد عن التعرض المباشر للشمس: في الأيام ذات درجات الحرارة العالية من الأفضل أن تظل في المنزل ولا تخرج إلى الشارع ولكن إن كان لابد من الخروج يجب أن تتجنب التعرض المباشر للشمس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً

- حماية نفسك من أشعة الشمس الضارة من خلال ارتداء قبعة ونظارات شمسية واسعة الحواف في أي وقت كنت في الهواء الطلق.

- ارتداء الملابس الخفيفة البسيطة: يجب في هذه الأجواء ارتداء الملابس القطنية الخفيفة الفضفاضة والابتعاد عن الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية والبوليستر كما يجب أن ترتدي الألوان الفاتحة والأبيض لأنها تعكس أشعة الشمس وحرارتها

- من المفضل ألا يتم ارتداء الاكسسوارات المعدنية فهي سترفع من درجة حرارة البشرة وتعطيك إحساس بالحرارة

- ارتداء الأحذية المفتوحة: الشبشب والصندل من أفضل الأحذية التي يمكن ارتدائها في الصيف بشرط أن تكون مريحة. وتذكر حاول قدر الإمكان ألا ترتدي الجوارب ولكن إن اضطررت إلى ذلك من الأفضل أن تكون الجوارب خفيفة قطنية لتساعد على ترطيب القدمين

- الإحتفاظ بترطيب الجسم: في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير يجب أن تتناول الكثير من المياه الباردة سواء كنت تشعر بالعطش أو لا كما يجب أن تتناول البدائل الصحية للمياه مثل العصائر ومن المفضل أن تكون العصائر الطبيعية

- ابتعد عن المياه الغازية والصودا والمشروبات ذات نسبة السكر العالية كما يجب أن تقلل من تناول المشروبات المنشطة التي تحتوي على الكافيين لأنها تساعد على سرعة اخراج المياه من الجسم

- تناول الخضر والفاكهة: تناول الفاكهة والخضر من الأساسيات في جميع الأوقات وخاصة في الأوقات الحارة فهي تحتوي على الكثير من المياه والفيتامينات والمعادن التي تساعد على الإحتفاظ برطوبة الجسم كما تعطيك نسبة معقولة من السكريات التي تحتاجها من أجل تحسين نشاطك خلال الأوقات الحارة