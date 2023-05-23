التعليم العالي يُناقش "إجراءات تسهيل سفر طلبة المنح الدراسية"

بحث مدير عام التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي د. علي أبوسعدة سُبل التعاون المشترك مع مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية أ. نبيل قنيطة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة بغزة بحضور أ. محمد بركات مدير دائرة التصديقات.

وثمن أبو سعدة هذا اللقاء، مشيداً بإنجازات وزارة الداخلية، والتعاون في العديد من المجالات منها تسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح دراسية، لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقة وتنفيذ المزيد من البرامج التعاونية لخدمة القطاع التعليمي.

من جانبه أكد قنيطة أن وزارة الداخلية يُسعدها تعميق العلاقة والتواصل المستمر مع وزارة التعليم وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة الطلبة وتسهيل سفرهم.

وخلال اللقاء جرى التطرق للعديد من النقاط المهمة التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للطلبة.