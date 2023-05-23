هل هناك علاقة بين شرب الماء وخفض الوزن؟

يعتبر الماء من المواد الهامة جداً للإنسان والتي تدخل في تركيب جميع خلايا الجسم، حيث يُشكل الماء ما نسبته 50 - 70% من الوزن.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة فإن للماء وظائف عديدة ومهمة، منها التخلص من السموم، والمحافظة على درجة حرارة الجسم، وصحة الأنسجة والمفاصل، كما تشير العديد من الدراسات إلى أن للماء دور في إنقاص الوزن، والمحافظة عليه على المدى الطويل، فهل لشرب الماء علاقة بانقاص الوزن؟.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة النصائح الإرشادات الطبية التي تساعد على بقاء جسم الإنسان صحيحاً والابتعاد به عن الأمراض وكل ما يؤذيه، وهنا نقدم لكم علاقة شرب الماء بخفض الوزن.

العلاقة بين شرب الماء وخفض الوزن

1. تقليل السعرات الحرارية

تحتوي المشروبات، مثل: الصودا، والعصائر، ومشروبات الطاقة على كمية كبيرة من السكريات، لذلك استبدالها بالماء يعمل على تقليل السعرات الحرارية اليومية المستهلكة، وبالتالي إنقاص الوزن.

2. سد الشهية

في حالات العطش الخفيف قد يختلط شعورك بالعطش مع شعورك بالجوع نتيجة الإشارات العصبية التي تصل الدماغ، ما يجعلك تتوجه للأكل، بينما ما تحتاجه هو شرب الماء، لذلك في حال شعورك بالجوع يُنصح بشرب الماء قبل الأكل للتأكد من أن ما تشعر به هو عطش وليس جوع.

كما يُنصح أيضًا بشرب الماء قبل الأكل بنصف ساعة لتحفيز الشعور بامتلاء المعدة والشبع، وبالتالي أكل كمية أقل من الطعام، ما يسهم في إنقاص الوزن على المدى الطويل.

3. تحفيز عملية الأيض

يعمل الماء خاصة الماء البارد على تحفيز عملية الأيض، وتحفيو حرق الطاقة التي يستخدمها الجسم للقيام بالعمليات الحيوية الضرورية لعمل الجسم.

ويتم ذلك عن طريق حرق الدهون المخزنة في الجسم، وبالتالي خسارة الوزن بشكل ملحوظ على المدى الطويل..

4. الاستفادة من ممارسة الرياضة

يعمل شرب كمية كافية من الماء أثناء وبعد ممارسة الرياضة على توزيع العناصر المهمة لانقباض العضلات، ما يؤدي لتقليل تشنج العضلات خلال الحركة إضافة إلى إبقاء العضلات رطبة، ما يقلل من التعب والإجهاد، وبالتالي زيادة القدرة على ممارسة التمارين وحرق سعرات حرارية بشكل أكبر.

5. المحافظة على نمط حياة صحي

تشير العديد من الدراسات التي أُجريت، إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم في حالة الجفاف، ما يعمل على زيادة فرصة تناول طعام غير صحي، والامتناع عن ممارسة الرياضة نتيجة الشعور بالتعب الناتج عن الجفاف.