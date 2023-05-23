الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة، فجر اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، في مناطق وبلدات متعددة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال، المطارد محمد طبنجة والذي تلاحقه منذ سنوات، وذلك خلال تواجده في منزل شقيقته بمنطقة المساكن الشعبية شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت تلك القوات، شقة الأسير نعيم ادريس الذي اعتقل منذ أيام على حاجز حوارة، وقامت بتفتيشها بشكل دقيق.

واقتحمت قوات أخرى، ما لا يقل عن 15 منزلًا في بلدة سالم، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني، وفتشت تلك المنازل وعاثت فيها خرابًا كبيرًا.

اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيسر كنعان، واعتدت على عائلته عقب اقتحام منزلهم في بلدة بيرزيت برام الله،

فيما اعتقل الشاب جبر جمال جبر الديرية عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

واعتقل المحرر محمد يوسف المزين بعد اقتحام منزله في مخيم العروب شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شن حملات مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين، وتعتقل أعداداً كبيرة من المواطنين بهدف تضييق الخناق عليهم، لتهجيرهم من أراضيهم والسيرطة عليها.