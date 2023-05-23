بالفيديو اصابات واعتقال مطارد خلال اقتحام جيش الاحتلال لجنين ونابلس وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

أصيب شبان بالرصاص الحي عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قباطية جنوب مدينة جنين، فجر اليوم الثلاثاء، كما واعتقلت القوات، مطارد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة عدد من الشبان بينهم حالة خطرة في البطن برصاص جيش الاحتلال خلال الاشتباكات المسلحة المندلعة ببلدة قباطية.

وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة اندلعت في البلدة، واستمرت لأكثر من نصف ساعة، فيما أعلنت كتيبة جنين- مجموعات قباطية، عن تصدي مقاتليها لعملية الاقتحام بإطلاق النار وتفجير عبوات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين بالرصاص الحي، حيث اخترقت رصاصات جدران و"كسرت" زجاج شبابيك.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المطارد محمد طبنجة من منزل شقيقه بعد مداهمته في حي المساكن الشعبية شرق المدينة.

كما واقتحمت قوات الاحتلال المعززة بعشرات من الآليات العسكرية، عدداً من المنازل في بلدة سالم شرق نابلس، ونفذت عمليات تفتش فيها، وتخريب محتوياتها.

وتم تفعيل صافرات الإنذار في مخيم عسكر والبلدة القديمة بنابلس، للتنبيه من عملية اقتحام للجيش.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جبر جمال الديرية عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فجار.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، عقب اقتحام الأخير لبلدة نعلين.

ونفذ جيش الاحتلال عملية اخلاء للسكان القاطنين بالقرب من منزل الشهيد معتز الخواجا في نعلين، تمهيدًا لتفجيره.

ونفذ الشهيد الخواجا، عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" في مدينة تل أبيب، في 9 مارس الماضي، أسفرت عن مقتل "إسرائيلي" وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن نحو 50 آلية عسكرية اقتحمت البلدة، وحاصرت منزل ذوي الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة.