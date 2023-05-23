بالفيديو اشتباكات مُسلحة عنيفة بين مقاومين والاحتلال في بلدة قباطية بجنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:54 ص
23 مايو 2023
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اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 23-5-2023، بلدة قباطية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه في أعقاب اقتحام الاحتلال للبلدة اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في أرجاء البلدة.

وخلال الاشتباكات أطلق المقاومون صليات كثيفة من الرصاص تجاه قوات الاحتلال المُقتحمة، كما ألقوا عدداً من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه الجيبات العسكرية لجيش الاحتلال.

وبدورها، أعلنت كتيبة جنين-مجموعات قباطية، "أنها تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة وأمطرتها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

 

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