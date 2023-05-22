الاحتلال يفرج عن أسيرة من نابلس بعد قضائها 4شهور في سجونه

أفرجت قوات الاحتلال" الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين22/5/2023م، عن الأسيرة رجاء كرسوع (48 عامًا) من مخيم بلاطة في نابلس، بعد اعتقال استمر نحو أربعة شهور

‏وبحسب نادي الأسير، فإن الأسيرة كرسوع والتي اعتقلت في السادس من شباط الماضي، تعرضت لتحقيقٍ طويلٍ وقاسٍ استمر نحو شهر حيث اُحتجزت في ظروف قاسية وصعبة في مركز تحقيق (بيتح تكفا)، وحرمت في حينه من لقاء المحامي في الفترة الأولى من اعتقالها، علمًا أنها تعاني من إعاقة حركية، ومشاكل صحية

‏وبين نادي الأسير أن محكمة الاحتلال كانت قد أصدرت بحقها حكما بالسجن لمدة أربعة شهور، بالإضافة إلى غرامة مالية، و 18 شهر وقف تنفيذ لمدة خمس سنوات

يشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" قد بلغ نحو (4780) أسيراً، حتّى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2023، من بينهم (29) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا بينهم ثلاث أسيرات قاصرات، و(915) معتقلًا إداريًّا، من بينهم أسيرة و5 أطفال.