التأخير والخلل الفني يقلقان مستفيدي المنحة القطرية.. "التنمية" توضح..!

تداولت وسائل إعلامية وعبر السوشيال ميديا، اليوم الاثنين، أنباء حول سبب تأخر صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هاتفت وزارة التنمية الاجتماعية للوقوف على الأنباء المتداولة بخصوص المنحة القطرية.

ونفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت ما يتم تداوله حول المنحة القطرية، مشيرة إلى أنه عار عن الصحة.

وأكدت الكحلوت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه لا يوجد أي معلومات حتى اللحظة حول صرف المنحة القطرية في غزة.

ودعت وزارة التنمية وسائل الاعلام لاعتماد التصريحات التي تصدر من قبل الوزارة أو اللجنة القطرية بشأن المنحة.

وتنتظر الألاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية بفارغ الصبر، لتسيير حياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية المتردية منذ ما يزيد عن 15 عامًا جراء الحصار "الإسرائيلي" والأزمات المتراكمة على القطاع.