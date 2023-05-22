"أبو أنس"... هنيئاً لك الشهادة...

بقلم/ د. محمد فايق عزيز

أن تكون خاتمتك شهادة تلك لعمري أمنية كل مشتاق، وأن تطلب الشهادة في مظانِّها فهذا دأب كل مجاهد تواق، وأن تأتيك الشهادة على عجلٍ فتسمو بك هنالك عالياً في الآفاق، فهذه كرامة ما بعدها كرامة، هكذا أنت أيها الحبيب..

يا قمر الليالي الحالكات وشعاع النور والأمل في شدة الخطوب والملمات، من رآك من بعيد أحبك، واستأنس بمحياك، ومن جالسك من قريب غمرته بأنسك ولطفك وحلاوة منطقك، ومن سمع بك في الغياب ذاب شوقاً للقاء، يا صاحب الوجه الصبوح والثغر البسَّام، يا صاحب الثأر والقسم والعهد والوصية، عهد من سبقوك على ذات النهج ووصية من تركتهم أمناء على إرثك المقاوم، هنيئاً لك سيدي وقد أفنيت سنيِّ عمرك مجاهداً مقاوماً مطارَداً ومطارِداً لعدوك في كل الساحات والطرقات صارخاً بملء قلبك قبل صوتك، هيهات منا الذلة.. فعاد إليك رجع الصدى في بيت ليد، وديزنجوف وما قبلهما وما بعدهما في سلسلة طويلة من البطولات والتضحيات التي رسمت بها الطريق لمن بعدك، مضيت سيدي لتلحق برفيق دربك محمود الخواجا، وبحبيبك وصفيّك أبو جعفر الحساينة، كي تخبرهم أن الغرس قد أينع واشتد عوده، حتى غدت سراياكم تدك معاقل المحتلين في كل مكان، فهنيئاً لمن بذر البذرة وغرس الغرسة الأولى، خسرنا نحن وربحت أنت ما تمنيت وما سعيت، أيها الوفيُّ لبيعة الشهداء التي غرستها في نفوس المجاهدين، حتى غدت ترنيمة العز والانتصار في كل ميدان وطئته بروحك قبل قدمك.

مؤلمٌ غيابك سيدي ولكن حسبنا أن ننظر في وجوه أبنائك البررة "أنس وإخوانه"، حتى تنعكس صورتك الجميلة على صفحات القلوب والنفوس، فسلام عليك يا أجمل الشهداء، ويا أسعد السعداء برفقة خاتم الأنبياء.

كلمات مهداه إلى روح الحاج القائد الشهيد/ إياد الحسني أبو أنس