الطقس: أجواء حارة وجافة

قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين 22/5/2023 ان الطقس حارًا نسبيا إلى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

غدا الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا إلى حار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.