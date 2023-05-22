قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء من مدينة جنين ومخيمها

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين 22/5/2023 عدة احياء من مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها باعداد كبيرة، بينما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال واطلقوا عليها صليات كثيفة من الرصاص.

وقال جيش الاحتلال انه اعتقل عددا من الشبان .

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محاجنة الشخشير من خلة الصوحة واعتدت على والده بعد إطلاق أحد الكلاب عليه، كما اعتقلت الشاب أدهم الجلبوني من حي المراح بمدينة جنين.

واعلنت وزارة تربية وتعليم جنين تأجيل دوام المدارس في المدينة ومخيمها الى الساعة التاسعة صباحا.