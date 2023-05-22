بالفيديو والصور 3 شهـــداء من مخيم بلاطة بنابلس وسط اشتباكات عنيفة وتدمير عدد من المنازل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الاثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة ٣ آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة ومحاصرة أحد المنازل.

وقالت الصحة: إن الشهداء الذين ارتقوا هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (٣٠ عاماً)، الشهيد عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، الشهيد محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً).





وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال داهمت مخيم بلاطة وحاصرت عدداً من المنازل وسط اشتباكات عنيفة للتصدي للاقتحام.

الهلال الأحمر في نابلس أعلن أن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة 3 شهداء و 3 إصابات بالرصاص الحي و2 شظايا نتيجة تفجير المنازل واحدة لفتاة و2 شظايا تم تقديم العلاج الميداني لهم و 5 حالات إغماء داخل المنازل.

وبين الهلال الأحمر أن الاحتلال أعاق عمل طواقمها ومنعهم من الوصول للإصابات رغم التنسيق من قبل الصليب الأحمر.







وبين شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت ٢٥ منزلا في مخيم بلاطة ،وشرعت بتفجير عدد من المنازل ومنها منزل المطارد عبدالله أبو شلال أحد قادة كتيبة مخيم بلاطة والذي فشلت قوات الاحتلال باعتقاله للمرة الرابعة على التوالي ،بالإضافة إلى تفجير مقهى وسط مخيم بلاطة.

ومن جانبها أعلنت كتيبة نابلس -مجموعات بلاطة عن خوض مجاهديها حتى اللحظة اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة في أكثر من محور بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة يرفع عدد الشهداء في نابلس منذ بداية العام لأكثر من ٣٥ شهيداً.