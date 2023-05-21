ترحيب كبير بدعوة الشعبية لحوار بين الأجسام الصحفية

لاقت دعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أطلقتها اليوم الأحد 21/5/2023، إلى حوار مسؤول بين الأجسام الصحفية كافة لبحث التباينات القائمة بشأن عقد مؤتمر نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بما يقود لاتفاق على عقد مؤتمر خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء لأحد، ويعزز من مكانة ودور النقابة"، ترحيباً كبيراً بين الأوساط الصحفية.

وأصدرت الشعبية في وقت سابق، بياناً بشأن التباينات القائمة حول عقد مؤتمر نقابة الصحفيين الفلسطينيين المزمع عقده خلال اليومين القادمين، ومناقشة الأمر هذا اليوم في اجتماع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وأكدت الجبهة في هذا السياق حرصها على وحدة النقابات والاتحادات الشعبية، وعلى أن تعكس عضويتها تمثيلاً حقيقياً وشاملاً للفئات التي تمثلها، ودون أي إجحاف نتيجةً للانتماء السياسي.

ورحب المكتب الحركي المركزي للصحفيين في ساحة غزة بالدعوة الكريمة التي أطلقتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإنجاز حوارٍ بين الكتل الصحفية يقود إلى تنظيم مؤتمرٍ جامعٍ لنقابة الصحفيين خلال فترةٍ محددةٍ وبمشاركة الجميع.

ودعا، المكتب الحركي المركزي للصحفيين الرفاق في الجبهة الشعبية إلى استكمال ما بدأوه بهذه الدعوة الكريمة، والانتقال إلى التنفيذ الفوري من خلال بدء حوارٍ جادٍ وبنّاءٍ وفعّال في أقرب فرصةٍ ممكنةٍ وبرعاية الجبهة الشعبية التي تحمل دعوتها مبادئ الروح الوطنية وقيم المسؤولية تجاه الكل الصحفي.

وبدوره، دعا حراك الصحفيين الفلسطينيين في غزة، مساء اليوم الأحد، لضرورة الإعلان عن مرحلة انتقالية مؤقتة لنقابة الصحفيين الحالية لا تزيد عن 6 أشهر.

كما أكد الحرك في بيان صحفي صادر عنه: "على أن دعوة الكتل الصحفية لحوار معمق لا يكون على قاعدة المحاصصة الحزبية ويكون برعاية مؤسسات محايدة".

وطالب الحراك بأن يتم الاستناد إلى النظام الداخلي 2011، لحين إجراء تعديلات شاملة بناءً على نظام داخلي جديد يتم إقراره في مؤتمر عام.

وقال: "يتم تشكيل لجنة عضوية تضم في عضويتها ممثلين عن الكتل الصحفية، إضافة إلى المؤسسات الراعية لعملية الإصلاح، وتتمثل مهمّة اللجنة بفتح ملفات أعضاء الهيئة العامة وتدقيقها، إضافة إلى استقبال طلبات انتساب جديدة في الضفة الغربية وغزة.

وأضاف الحراك: "يتم تحديد جدول زمني لعقد المؤتمر العام، والانتخابات بعد هذه المدة، وتتولى المؤسسات الراعية مسؤولية الرقابة عليها".

كما دعا لأن تتولى الأطر الصحفية مسؤولية إعداد استراتيجية عمل لنقابة الصحفيين، تضمن تقديم خدمات أساسية للهيئة العامة، إضافة للتعامل مع المستجدات التي تؤثر على بيئة واستمرارية العمل الصحفي في فلسطين.

ومن جانبها، رحبت كتلة الصحفي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية، يُفضي لعقد مؤتمر النقابة خلال فترة يُتفق عليها دون إقصاء أحد.

ودعت الكتلة في بيان صحفي مُقتضب، الرفيق المناضل جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لرعاية هذا الحوار والبدء به فوراً.