أوكرانيا تعترف بسقوط باخموت في يد روسيا

أكد قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، أن قواته لم تعد تسيطر إلا على جزء "ضئيل" من باخموت التي أعلنت موسكو أنها استولت عليها.

وقال سيرسكي عبر حسابه على تلغرام: "رغم أننا لا نسيطر حاليا إلا على جزء ضئيل فقط من باخموت، فمن المهم الدفاع عنها. هذا الأمر يتيح لنا إمكان دخول المدينة إذا تغيّر الوضع، وهو ما سيحدث بالتأكيد". على حد قوله.

ومن جانبها، أكدت روسيا، أمس السبت، أنها "حررت تماماً" باخموت التي شهدت أطول المعارك وأشرسها منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا خسرت باخموت قائلاً: "لم يتبق شيء".

وأضاف ويلينسكي بعد خسارة مدينة باخموت الاستراتيجية: "لقد بقيت في قلوبنا".

جاءت هذه السيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية في أوكرانيا بعد قتالٍ ضارٍ استمر لأشهر بين القوات الروسية والأوكرانية استخدمت فيه مختلف صنوف الأسلحة وسقط مئات القتلى ودمار هائل.

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية الأوكرانية، بإجلاء 10 أشخاص، بينهم فتاة، من باخموت، وأن عملية الإنقاذ كانت صعبة وسط الألغام وتحت نيران كثيفة.

ونقلت الوزارة عن أحد السكان الذين تم اجلاؤهم قوله "إذا كان هناك جحيم، فهو في باخموت".