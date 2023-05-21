تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات- تردد قناة الأقصى 2023 Aqsa TV، تعتبر قناة الأقصى من القنوات المفضلة لدى كثير من الأشخاص في العالم العربي وتوجد على العرب سات والنايل سات، كونها تقوم ببث المحتوى العربي المختلف الخاص بفلسطين والعالم العربي كله، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث التي رصدها فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن تردد قناة الأقصى الفضائية الجديد 2023، لهذا سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات، خاصة بعد رصد فريق العمل عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية على تردد القناة الجديد.

تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات

وفي اطار مقالنا الذي ستناول فيه الحديث عن تردد قناة الأقصى الجديد 2023، نوضخ لكم أن قناة الأقصى هي قناة مصنفة على أنها من القنوات الإخبارية الإسلامية التي تقاوم ومازالت تقاوم حتى الآن جميع ما يحدث بها من عنف وسلبية، ما جعل القناة تحقق أعلى نسب مشاهدات خلال السنوات الماضية، لتميزها في التغطية الحصرية لاعتداء "اسرائيل" على أرض فلسطين، وظهور الجرائم العنيفة التي تعرض لها شعب فلسطين على أيدي المحتلين "الاسرائيليين".

تردد قناة الأقصى الجديد 2023

وقناة الأقصى تعد من القنوات الفلسطينية التي يهتم بها الكثير كما سبق وذكرنا أعلاه ويتم بث جميع الأخبار الخاصة بشؤونها من غزة، وهي تعتبر واحدة من أهم فروع الشبكات الإعلامية المتعارف عليها في منطقة الأقصى، وهو واحد من الأعلام الذي يقوم بمحاولة إبداء الرأي والتعبير عنه.

ونظراً لان تردد قناة الأقصى تدعم الحق الفلسطيني ومقاومته، فقد تم حظر تردد قناة الأقصى من قبل السلطات الفرنسية بث القناة حيث أنها تتبع النهج الفلسطيني، وهو يعد قرار يأتي نتيجة ضغوطات متعددة من منظمات أمريكا، ولقد أشادت فرنسا بحظر القناة ومنعتها من أنها تظهر مباشرة على الأقمار الصناعية التي تتبع شركة فرنسا يوتلسات، فإنه إجراء أمريكي رحبت به اللجنة الأمريكية، وتعتبر من المنظمات التابعة لأمريكا.

تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات

التردد: 10922.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: رأسي V .

اسم القناة: Aqsa TV.

القمر: نايل سات.

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تردد قناة الأقصى الجديد 2023 على النايل سات

وكون تردد قناة الأقصى الجديد نايل سات 2023، محط بحث واسع وكثيف، سنضع لكم مقطع فيديو قصير يوضح ويشرح لكم تردد قناة الأقصى الفضائية 2023.