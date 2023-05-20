استقبل احدث إشارة لقناة طيور الجنة 2023 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2023، يتصدر تردد قناة طيور الجنة محركات البحث في محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد قناة طيور الجنة من أهم القنوات التي تقوم بعرض الكرتون للأطفال داخل العالم العربي، كما تقوم بعرض محتوى محبوب وترفيهي لكل طفل، بالإضافة إلى العديد من الأناشيد الترفيهية والتعليمية.

تردد قناة طيور الجنة 2023

وتحظى قناة طيور الجنة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات باهتمام واسع من قبل الأسر العربية والإسلامية، وتعتبر قناة طيور الجنة من افضل القنوات بسبب ما تقدمه تلك القناة من محتوى جذاب وهادف، كما تهتم بتعليم الأطفال الناشئين على الأخلاقيات الإسلامية وقواعد اللغة العربية في القرآن الكريم.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2023

وتعد قناة طيور الجنة من أفضل وأهم القنوات الخاصة بالكرتون للأطفال داخل العالم العربي، لذلك يضع فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بين ايديكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2023.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

تردد: 11315 أو التردد 11393.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو التالي : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ التالي: ¾.

الجودة هي : SD.