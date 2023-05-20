وفاة مواطن بحادث سير في بيت لحم

أعلنت الشرطة الفلسطينية في بيت لحم، مساء اليوم السبت21/5/2023م، وفاة مواطن بحادث سير ذاتي في بيت لحم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي:" إن الحادث نجم عن فقدان مواطن (52 عاما) من سكان المحافظة السيطرة على مركبته، ما أدى إلى سقوطها من ارتفاع شاهق"، مشيراً إلى أن المواطن أصيب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته.

كما أشار إلى أن الشرطة قامت إبلاغ النيابة العامة بالحادث، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.