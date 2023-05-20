قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين وتعتقل أحدهم في القدس

قالت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت20/5/2023م" إن مجموعة من المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا اليوم ، على المواطنين في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة".

وبحسب المصادر، فإن مجموعة من المستوطنون اقتحموا شارع الواد، واعتدوا على عدد من المواطنين برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية، بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت المقدسي محمد شراونة، عقب الاعتداء عليه داخل منزله في البلدة القديمة.

يشار إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال صعدوا من اعتداءاتهم بحق سكان الضفة والقدس وممتلكاتهم، تمثلت بالاعتداء على رعاة الاغنام والهجوم على المنازل، وتجريف الأراضي.