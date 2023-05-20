الخليل: مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد حازم فنون

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 20 مايو 2023، عدنان فنون، والد الشهيد المجاهد حازم فنون، الذي وافته المنية صباح اليوم بمدينة الخليل في الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (72) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

نص بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة فنون الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى/

الحاج/ عدنان محمد على سلمان فنون

(أبو حازم)

والد الشهيد المجاهد/

حازم عدنان فنون

والذي وافته المنية صباح اليوم السبت 30 شوال 1444 هـ الموافق 20/05/2023م؛ بمدينة الخليل بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (72) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد حازم فنون ولد بتاريخ 06/07/1977م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسـكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 12/01/2003م.



